Sicarios atacan una ambulancia y asesinan a un médico y al conductor en Manabí

La ambulancia del Ministerio de Salud regresaba a Jama después de trasladar a una paciente herida hasta el Hospital Miguel H. Alcívar, en Bahía de Caráquez.

Un médico y el conductor de una ambulancia del Ministerio de Salud Pública fueron asesinados a tiros la noche del 14 de septiembre de 2026, en el ingreso al cantón Jama, en Manabí.

Fueron interceptados en una zona oscura

Según información confirmada por la Policía Nacional, el ataque ocurrió cerca de las 19:00. Los sicarios aprovecharon una zona oscura para interceptar la ambulancia en la que se movilizaban las víctimas.

El médico y el conductor regresaban del Hospital Miguel H. Alcívar, en Bahía de Caráquez, cantón Sucre, donde habían dejado a una paciente que resultó herida en un accidente de tránsito.

Los cuerpos quedaron dentro del vehículo del Ministerio de Salud, mientras que la ambulancia presentó varios impactos de bala.

Manabí mantiene altos niveles de violencia

El hecho ocurre en medio de una escalada de violencia en Manabí. En 2025, la provincia registró más de 1 200 homicidios, convirtiéndose en el año más violento para esa jurisdicción. Durante 2026 también se han registrado masacres y otros ataques armados.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente sobre personas detenidas ni sobre el móvil del ataque.