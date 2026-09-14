Fiscalía vincula a una mujer por el presunto femicidio de su hija de 3 años en Cotopaxi

Una mujer fue vinculada por la Fiscalía al caso que investiga el presunto delito de femicidio en contra de su hija de 3 años en Cotopaxi.

La Fiscalía General del Estado informó que vinculó a Lizbeth T. Ch., de 21 años, en calidad de coautora, a la instrucción fiscal por el presunto delito de femicidio de su hija, de 3 años.

En esta causa también se encuentra procesado Jhon C. V., pareja sentimental de la vinculada y agente de control municipal del GAD de Latacunga, desde agosto de 2026.

Durante la audiencia de vinculación, desarrollada en la Unidad Judicial de Cotopaxi, la Fiscal del caso presentó más de 35 elementos de convicción.

Estos fueron considerados por el Juez de Garantías Penales que dirigió la diligencia.

Esto con el fin de determinar que la nueva procesada tendría participación en la infracción penal, por lo que ordenó su prisión preventiva.

Entre los elementos presentados constan las versiones de los agentes aprehensores y el acta de levantamiento del cadáver.

Asimismo, la ampliación de la autopsia médico-legal, que determina una muerte violenta.

De igual manera, el informe de verificación técnica de la escena donde presuntamente ocurrieron los hechos.

Asimismo, se incorporó la ficha simplificada de Lizbeth T. Ch., documento que acredita que es la madre de la niña.

La Fiscalía también informó que la instrucción fiscal se amplió por treinta días.

Contexto del caso

De acuerdo con la Fiscalía, la mañana del lunes 3 de agosto de 2026, la niña habría viajado con su padrastro a Quito.

Durante el trayecto, la pequeña habría tenido un percance relacionado con sus necesidades fisiológicas, situación que, según las investigaciones, habría motivado que Jhon Carlos C. V. presuntamente la golpeara en varias ocasiones.

Alrededor de las 19:00, retomaron el viaje al inmueble donde habitaban, ubicado en el sector La Merced, en el centro de Latacunga. Lizbeth Katherine T. Ch. presuntamente agredió a su hija con un cinturón.

El sospechoso habría informado a la madre sobre lo ocurrido durante el trayecto y según Fiscalía, Lizbeth T. Ch. presuntamente agredió a su hija con un cinturón.

La menor habría sido agredida por su madre y su padrastro por reiteradas ocasiones, según la Fiscalía. Fundación UNAM

Según las investigaciones, las agresiones contra la víctima habrían continuado hasta el día siguiente, presuntamente por parte de su padrastro y su madre.

La Fiscalía vinculó a Lizbeth Katherine T. Ch. debido a que habría asumido un rol activo en la coejecución de los hechos.

El 5 de agosto de 2026, según las investigaciones, Jhon C. V. dejó a Lizbeth T. Ch. en su lugar de trabajo y luego retornó a la vivienda.

Allí se percató de que la niña nuevamente había tenido un incidente, esta vez en la cama, y presuntamente la golpeó en varias ocasiones.

Posteriormente, trasladó a su hijastra al Hospital General Latacunga, donde habría ingresado sin signos vitales.

El médico de turno alertó a la Policía Nacional al observar múltiples lesiones en el cuerpo de la pequeña.

Durante la revisión externa del cadáver se observaron varios hematomas en su rostro, espalda, tórax y otras partes del cuerpo.

El cadáver fue trasladado a la Morgue del Cementerio General de Latacunga.

Tras la autopsia médico-legal se determinó que la causa de muerte fue una hemorragia interna, catalogada como una muerte violenta.

Sobre el delito

El delito de femicidio está tipificado en el artículo 141 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).