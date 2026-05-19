Defensa de Aquiles Alvarez solicitará libertad bajo fianza en caso Grillete

La defensa de Aquiles Alvarez denunció su estado crítico dentro de la cárcel.

La defensa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, solicitará el miércoles 20 de mayo de 2026 su libertad bajo fianza.

"El día de mañana vamos a solicitar la caución y esperamos por supuesto que se nos oficie de manera adecuada", dijo el abogado Ramiro García.

Esta medida será solicitada para revertir la prisión preventiva que Alvarez cumple por el denominado caso Grillete, por presuntamente haberse retirado el dispositivo electrónico de rastreo.

Para García, por este delito "nunca se debió dictar prisión preventiva". E insistió en que no hubo manipulación alguna del grillete.

Alvarez se mantiene recluido en la cárcel de El Encuentro por dos órdenes de prisión preventiva por el caso Grillete y Triple A.

Estos casos incluyen penas de uno a tres años y tres a cinco años, respectivamente.

"Es decir estamos hablando de dos delitos menores. Una persona que roba un celular en una esquina podría tener una pena mayor que cualquiera de los delitos que se le acusa al Alcalde de Guayaquil", añadió García.

Ramiro García denuncia el estado de Aquiles Alvarez en la cárcel El Encuentro

García insistió en que Alvarez permanece en malas condiciones dentro de un "campo de concentración", en donde se han bloqueado las reuniones con su defensa y la salida al aire libre.

"Esto ya rebasa lo judicial y lo político", dijo García sobre la situación de Alvarez en la prisión. Añadió que se están violando sus derechos humanos" y con eso si no se juega".

Mientras tanto, para el 30 de mayo de 2026 se prevé la reinstalación de la audiencia de juzgamiento en el caso Triple A.