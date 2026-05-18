Tatiana Coronel rindió cuentas como alcaldesa subrogante en lugar de Aquiles Alvarez

Tatiana Coronel, alcaldesa de Guayaquil subrogante, rindió cuentas este 18 de mayo de 2026 de su la gestión 2025.

La alcaldesa de Guayaquil subrogante, Tatiana Coronel, lideró la rendición de cuentas de la gestión 2025, en reemplazo de Aquiles Alvarez, quien permanece recluido en la cárcel del Encuentro, en Santa Elena.

Pero además, rindió cuentas como vicealcaldesa y concejal de la ciudad.

En su intervención, a la que asistiron los concejales, personal municipal y veedores ciudadanos, Coronel destacó que el presupuesto total ejecutado en 2025 superó los USD 834 millones, con un 96,71% de ejecución.

Al finalizar el evento, evitó responder preguntas de la prensa y abandonó el salón Municipal por una salida alterna.

Avanza proceso de remoción de Alvarez

El proceso de remoción de Aquiles Alvarez está en la etapa previa al término de prueba.

El 14 de mayo, fue citado de manera presencial en la cárcel del Encuentro por la denuncia presentada en su contra. ¿Qué sigue?