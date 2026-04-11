Concurso de fiscal: 28 postulantes continuarán a la fase de calificación de méritos

En el sitio Web del Cpccs se publicarán las resoluciones del concurso.

La comisión ciudadana de selección para el concurso de designación del nuevo fiscal general del Estado aceptó una solicitud de reconsideración de admisibilidad.

Esto significa que de 75 inscritos, solo 28 postulantes continuarán a la siguiente fase de calificación de méritos.

El pedido que fue aceptado fue el de Christian Ayala Piedra, de la provincia de El Oro.

Nombres conocidos participan en el proceso

Entre los aspirantes que competirán por el cargo están el exministro de Gobierno y José De La Gasca, el actual fiscal subrogante, Leonardo Alarcón y la jueza de la Corte Nacional de Justicia Daniella Camacho.

"Los informes individuales aprobados y sus resoluciones serán debidamente notificados y publicados en el sitio web del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS)", indica la comisión.