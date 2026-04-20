Toque de queda en Pichincha y otras ocho provincias de Ecuador

La Policía y Fuerzas Armadas ejecutarán operativos durante el toque de queda.

El presidente Daniel Noboa decretó toque de queda en nueve provincias y cuatro cantones de Ecuador. La medida se anunció este lunes 20 de abril del 2026.

El toque de queda estará vigente durante 15 días, desde el domingo 3 de mayo al lunes 18 de mayo. Se aplicará desde las 23:00 hasta las 05:00 en las siguientes provincias:

Guayas

Manabí

Santa Elena

Los Ríos

El Oro

Pichincha

Esmeraldas

Santo Domingo de los Tsáchilas

Sucumbíos

También se aplicará para los siguientes cantones:

La Maná (Cotopaxi)

Las Naves (Bolívar)

Echeandía (Bolívar)

La Troncal (Cañar).

El presidente Noboa anunció la medida a través de una publicación en su cuenta de X. Sin embargo, aún no se ha emitido el decreto que oficializa la medida.

Estado de excepción vigente

El toque de queda se anunció mientras está vigente el estado de excepción decretado el pasado 2 de abril en las mismas provincias en las que se aplicará el toque de queda.