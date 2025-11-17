Banda integrada por policías vinculados a actos delictivos recibió prisión preventiva

La Fiscalía General abrió un proceso penal contra 13 personas por su presunta participación en el delito de robo. Entre los detenidos hay ocho policías activos y que fueron detenidos en un operativo ejecutado con la Policía Nacional. Luego de haber analizado los elementos de convicción presentados, el Juez de la causa dispuso prisión preventiva para 12 de las 13 detenidas.

Durante la audiencia de formulación de cargos, el Fiscal explicó que el proceso es el resultado de nueve meses de labores investigativas, iniciadas a raíz de un hecho registrado en febrero de 2025.

Un grupo de personas, vestidas con uniformes policiales, ingresó a un domicilio simulando un operativo y sustrajo cerca de 100 000 dólares en efectivo. Las diligencias permitieron identificar a un grupo delictivo, integrado por ocho agentes policiales: dos capitanes, un sargento, un cabo primero y un cabo segundo.

Los unfirmados estaban dedicado a cometer robos mediante la modalidad de “falsos allanamientos”. La medida se dictó para Paul V., Charles D., Braulio P., Sthalin P., Christian C., Ángel C., Brayan V., George H., Jefferson M., Silvia S., Helen C., Lex M., Luis V. y Viviana C. En el caso de Christian Ll., el Magistrado ordenó presentaciones periódicas y prohibición de salida del país.

Aprovechando su acceso a información sensible, presuntamente simulaban operativos utilizando órdenes de allanamiento (presuntamente falsas) y sustraían dinero, armas, drogas, joyas y municiones. Además, extorsionaban en varios puntos de Manabí.

Con estos indicios se ejecutó un operativo que incluyó allanamientos, en los que fueron detenidos los ahora procesados y se levantó una gran cantidad de indicios, que ahora serán periciadas para obtener más elementos que aporten a la investigación.

Entre los principales elementos de convicción presentados por Fiscalía se encuentra el informe preliminar investigativo, en el cual se incluyen los resultados de técnicas especiales de investigación seguimientos, vigilancias e interceptación de llamadas; el parte informativo del operativo; y, las versiones de los agentes aprehensores.

