Detenidos policías activos en el operativo 'Embestida 51' por vínculos en actos delictivos

Policías fueron detenidos como parte de una investigación por posibles vínculos con actos delictivos.

La Policía ejecutó el operativo 'Embestida 51' este viernes 14 de noviembre del 2025. En esta intervención se detuvo a uniformados activos de la Policía Nacional en Azuay, Guayas, Portoviejo, Zamora Chinchipe y Tungurahua. Hay Policías con el rango de capitán, sargento, cabo segundo, en servicio pasivo...

En total, según el primer reporte policial, hay 13 detenidos. Wladimir Acurio, comandante de la Policía en la subzona Manabí, explicó que las capturas son el resultado de nueve meses de investigaciones. La entidad policial espera dar más detalles en las próximas horas.

Según las primeras pistas, todo empezó con la indagación de la Fiscalía de Manta y la Dirección Nacional de Asuntos Internos de la Policía, junto con el Departamento de Investigación de Conducta Policial.

De acuerdo al expediente interno se sospecha de vínculos de los uniformados con una organización delictiva. Esta se dedicaría a la planificación, dirección y ejecución de falsos allanamientos a domicilios para robar.

El caso que abrió la pista para las indagaciones se registró el 22 de febrero de 2025, cuando seis individuos disfrazados de policías robaron USD 100 000 de una vivienda en Manta.

Fueron siete allanamientos y se ejecutaron las órdenes de detención. Entre los detenidos están: Alex M. (capitán); Luis V. (capitán); Ángel C. (sargento segundo); Jefferson M. (cabo primero); George H. (cabo segundo); Eduardo Ll. (cabo segundo); y Brayan V. (policía).

En la lista de apresados también constan Christian C. (expolicía) y los civiles Charles D., quien registra antecedentes penales por tráfico de sustancias catalogadas como sujetas a fiscalización.

También está Javier P., quien registra un proceso judicial por tráfico de sustancias catalogadas como sujetas a fiscalización. Asimismo, están Gabriel P., Irlanda S. y Geomara C., quienes no tienen antecedentes.