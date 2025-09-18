Cajero de una entidad financiera prófugo fue sentenciado a 10 años de cárcel en Cañar

Jean Carlo L. está prófugo y fue declarado culpable del delito de peculado y sentenciado a 10 años de cárcel. Los hechos ocurrieron en abril del 2024 en una cooperativa de ahorro y crédito con sucursal en el cantón Suscal, en Cañar.

En la audiencia de juicio, Fiscalía demostró que Jean Carlo L., quien laboraba como cajero y jefe de caja en la entidad, realizó 37 transferencias de dinero a una cuenta propia y a varias cuentas de otras personas.

En 14 de estas transferencias se debitaron fondos directamente de las cuentas de los clientes de la cooperativa. Para evitar levantar sospechas, enseguida se acreditaban los montos retirados, utilizando los fondos de otros clientes. 23 transferencias se generaron utilizando directamente los fondos de la cooperativa.

Un familiar de uno de los perjudicados acudió a la cooperativa para actualizar la libreta de ahorros y se percató que se habían hecho movimientos financieros sin la autorización del propietario de la cuenta. Denunció estos hechos ante los directivos de la entidad financiera.

Al efectuar una investigación interna, la cooperativa descubrió que Jean Carlo L. había hecho las 37 transferencias de dinero. El implicado aceptó ante ellos su responsabilidad y renunció a su cargo sin devolver los montos sustraídos.

Fiscalía demostró la participación de Jean Carlo L. con el testimonio del perito que practicó la pericia informática, quien concluyó que las transferencias de dinero se efectuaron con el usuario y la contraseña asignados al ahora sentenciado.

La pericia contable determinó que el perjuicio económico asciende a 34.389 dólares. Además, a través de la pericia de audio y video, se evidenció que los clientes perjudicados no acudieron a las instalaciones de la cooperativa en los días y horas en que se efectuaron las transferencias.

Fiscalía también presentó los testimonios de los directivos y empleados de la cooperativa, así como de los perjudicados.

Luego de haber analizado estos elementos probatorios, el Tribunal Segundo de Garantías Penales de Cañar impuso la sentencia a Jean Carlo L. y le ordenó que cancele 36 689 dólares como reparación integral a la cooperativa, monto que cubrió el perjuicio patrimonial de los socios y los gastos de la pericia contable.

Jean Carlo L., quien se encuentra prófugo queda inhabilitado de por vida para ejercer cargos en entidades públicas o financieras.