Empresa de agua potable de Quito alerta de estafas a usuarios por vía telefónica

La Empresa de agua de Quito alerto por estafas a usuarios.

La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps) alertó este martes 9 de septiembre de 2025 a los usuarios de estafas a través de llamadas telefónicas.

La empresa apuntó que estas personas se hacen pasar por funcionarios de la misma para "notificar" supuestas irregularidades en las cuentas de ciudadanos.

Durante las llamadas los falsos funcionarios exigían dinero a los usuarios a cambio de no aplicar multas.

La Epmaps aclaró que no realiza este tipo de acciones para notificar irregularidades a los ciudadanos. Además insistió en que ningún funcionario está autorizado a realizar cobros o gestionar trámites vía telefónica.

"Epmaps está tomando las acciones correspondientes" para lograr identificar y sancionar a los responsables, añadió la empresa. Y exhortó a la ciudadanía a denunciar este tipo de ilícitos o cualquier irregularidad en sus servicios.

La empresa recordó los canales oficiales para atención de novedades o servicios: