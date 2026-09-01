Capturan a sospechoso de matar a una mujer durante una transmisión de TikTok en Guayaquil

Trece meses después de la muerte de Keyla González, la Policía capturó al principal sospechoso del crimen.

Trece meses después de la muerte de Keyla González, de 28 años, la Policía capturó al principal sospechoso del crimen que quedó registrado durante una transmisión de TikTok en Guayaquil.

El detenido fue identificado como Manuel A., de 30 años. Fue localizado la noche del domingo 30 de agosto de 2026 en las calles 29 y Medardo Ángel Silva, en el sur de Guayaquil, a pocas cuadras del lugar donde ocurrió el hecho.

Cámaras permitieron localizar al sospechoso

La captura se produjo después de una alerta generada por el sistema de videovigilancia de Segura EP.

Los policías interceptaron al hombre y, durante el procedimiento, verificaron que tenía una boleta de captura vigente por asesinato.

Carlos Fuertes, jefe del Distrito Portete, señaló que el detenido registra además cuatro antecedentes por robo.

Las cámaras de seguridad hicieron posible la captura del sospecho de asesinato de una mujer en una transmisión de TikTok. Segura EP.

El crimen quedó registrado en una transmisión

La muerte de Keyla González ocurrió el 26 de julio de 2025, en una vivienda ubicada en las calles 28 y Capitán Nájera, en el suburbio de Guayaquil.

La mujer se encontraba en una reunión con una amiga y la pareja de ella. Parte de lo ocurrido quedó registrado en una transmisión realizada desde el celular de la víctima.

Según las versiones recogidas durante la investigación, el hombre habría estado manipulando un arma de fuego cuando ocurrió el ataque que provocó la muerte de González.

Tras la captura, familiares de la víctima pidieron que el sospechoso enfrente el proceso judicial correspondiente.

Manuel A. quedó a órdenes de las autoridades competentes, que deberán determinar su responsabilidad en la muerte de Keyla González.