Tim Cook se despide como CEO de Apple tras 15 años de liderazgo

Tim Cook dejó de ser el CEO de Apple, tras 15 años al mando. Cierra una gestión histórica y cede el mando a John Ternus, quien asumió como nuevo director ejecutivo este 1 de septiembre de 2026.

En su último día, Cook envió un emotivo comunicado a todos los empleados de la empresa. Agradeció profundamente al equipo, asegurando sentirse "completamente en paz" con su decisión y destacando que "la cultura triunfa sobre todo" dentro de Apple.

El legado de Cook en cifras y productos

Durante la administración de Cook, Apple experimentó una expansión sin precedentes tanto en su catálogo de hardware como en su modelo de negocios enfocado en servicios.

Su gestión deja marcas contrastables en la industria:

Crecimiento financiero: La empresa pasó de tener una capitalización de mercado de aproximadamente 350 mil millones de dólares a consolidarse como un gigante tecnológico valuado en alrededor de 5 billones de dólares .

La empresa pasó de tener una capitalización de mercado de aproximadamente a consolidarse como un gigante tecnológico valuado en alrededor de . Ingresos multiplicados: La facturación de Apple creció de unos 108 mil millones de dólares en 2011 a cerca de 400 mil millones en la actualidad.

La facturación de Apple creció de unos 108 mil millones de dólares en 2011 a cerca de en la actualidad. Nuevas categorías de productos: Bajo su supervisión, Apple diversificó su ecosistema de dispositivos y lanzó con éxito el Apple Watch (2015), los AirPods (2016) y las gafas Vision Pro (2024).

Bajo su supervisión, Apple diversificó su ecosistema de dispositivos y lanzó con éxito el (2015), los (2016) y las gafas (2024). Transición de procesadores: Cook también lideró el histórico cambio de los procesadores Intel hacia los chips propios Apple Silicon para la línea de computadoras Mac, dotando a la compañía de un mayor control sobre su hardware y software.

John Ternus, vicepresidente senior de Ingeniería de Hardware, es el nuevo rostro principal de Apple. Cook ha elogiado públicamente a su sucesor, destacando que Ternus posee "la mente de un ingeniero, el alma de un innovador y el corazón para liderar con integridad".

Uno de sus primeros grandes desafíos mediáticos y comerciales llegará muy pronto, de cara al evento del próximo 9 de septiembre, donde se espera que la compañía revele su primer teléfono plegable.

Por su parte, la salida de Cook como CEO no significa una desvinculación total. A partir de ahora, ocupará el puesto de presidente ejecutivo del consejo de administración (Executive Chairman).

En esta nueva posición, Cook concentrará su labor en el desarrollo de políticas gubernamentales y en las relaciones geopolíticas globales de Apple.