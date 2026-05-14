Marco Rubio aparece con la ropa deportiva que llevaba Maduro tras su captura
El Secretario de EE.UU. posó usando el mismo conjunto deportivo que llevaba Maduro durante su detención.
Marco Rubio se viraliza en redes tras publicar foto usando misma vestimenta que Nicolás Maduro
Casa Blanca
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Actualizado:
14 may 2026 - 10:39
El secretario de Estado de Estados Unidos (EE.UU.), Marco Rubio, se volvió tendencia al fotografiarse usando un conjunto deportivo gris Nike, idéntico al que vestía Nicolás Maduro al momento de su captura.
La imagen fue difundida por la Casa Blanca mientras Rubio viajaba hacia China.
La imagen fue interpretada por activistas y funcionarios como un mensaje simbólico, dado que la prenda se convirtió en un símbolo de la caída de Maduro.
El precio de la prenda bordea los USD 250
La vestimenta ha generado miles de publicaciones y comentarios, relacionando la elección de la ropa con la política de Estados Unidos hacia Venezuela
En enero de 2026, tras la detención de Nicolás Maduro por EE.UU., las imágenes del mandatario vistiendo el conjunto deportivo gris se volvieron virales, generaron una alta demanda por la prenda.
Se trata de un conjunto Nike Tech Fleece gris oscuro. La prenda tiene un costo aproximado superior a los USD 250.
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