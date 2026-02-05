Caso Encuentro: Leonardo Cortázar será extraditado a Ecuador desde Panamá

Leonardo Cortázar, procesado en el caso Encuentro, fue capturado en Panamá, en 2025.

El empresario Leonardo Cortázar, investigado en el caso Encuentro, será extraditado de Ecuador a Panamá. Así lo confirmó el ministro del Interior, John Reimberg.

"Gracias a la cooperación internacional y al trabajo de nuestra Policía e Interpol, se aprobó la extradición activa desde Panamá de Leonardo Héctor Cortázar Arcos, implicado en una red de delincuencia organizada y corrupción en empresas públicas del sector eléctrico en 2021", indicó el titular de esa Cartera de Estado.

El procesado fue detenido en Panamá en marzo de 2025, pues posee la boleta de difusión roja de Interpol. Tras ser capturado, se iniciaron los trámites para la extradición.

Leonardo Cortázar está procesado en el caso Encuentro, en el que el Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso, fue sentenciado a 10 años por delincuencia organizada.

Reimberg señaló que en los "próximos días" Cortazar llegará al país. "Este caso demuestra que quienes saquearon al país, aunque huyan, responderán ante la justicia".

"La corrupción no es un error: es un crimen contra la ciudadanía. Seguiremos persiguiendo a cada responsable, dentro y fuera del país. El Estado reafirma su autoridad. La impunidad se terminó", añadió el Ministro.