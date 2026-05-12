La fortuna que gana Messi en la MLS; James Rodríguez aparece en la lista de mejor pagaos

Lionel Messi se mantiene como el futbolista mejor pagado de la MLS, según la actualización de salarios publicada este martes 12 de mayo de 2026, que reveló los sueldos de figuras como James Rodríguez, Germán Berterame y Timo Werner.

Los 28,3 millones de dólares garantizados que percibe anualmente Messi en el Inter Miami se mantienen a una distancia sideral del resto de jugadores de la liga norteamericana.

Este sueldo no contempla otro tipo de ingresos del astro argentino, como su amplia cartera de patrocinios o su opción para hacerse con una participación en la franquicia floridana, a la que se incorporó a mediados de 2023.

El capitán albiceleste, vigente Bota de Oro y Jugador Más Valioso (MVP) de la liga a sus 38 años, se ha comprometido a permanecer en Miami hasta el final de la temporada 2028.

Su salario encabeza la lista publicada este martes por la asociación de jugadores de la MLS (MLSPA).

Los futbolistas con los salarios más altos de la MLS en 2026

El surcoreano Son Heung-Min, figura del Los Ángeles FC (LAFC) desde la pasada temporada, se mantiene en el segundo lugar con 11,2 millones de dólares anuales.

El tercer lugar lo ocupa el mediocampista argentino Rodrigo De Paul, compañero de Messi en el Inter, con 9,7 millones de dólares.

El mexicano Hirving "Chucky" Lozano se sitúa en el cuarto puesto (9,3 millones de dólares), a pesar de que esta temporada está apartado de la disciplina del San Diego FC, y el paraguayo Miguel Almirón (7,9 millones), del Atlanta United, en la quinta.

En el listado aparece por primera vez el colombiano James Rodríguez, con un sueldo anual de 684.000 dólares, cifra que lo sitúa como el noveno jugador mejor pagado del Minnesota United.

Esta cantidad puede incluso disminuir ya que el mediapunta, aterrizado en febrero en la MLS, se perfila para abandonar el United a mitad de campaña.

Los otros grandes fichajes del año fueron el delantero mexicano-argentino Germán Berterame (Inter Miami), que aparece con un sueldo de 3,8 millones de dólares, y el alemán Timo Werner (San Jose Earthquakes), con 4,3 millones.