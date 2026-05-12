Gobierno y transportistas se reunirán para analizar pedido de compensaciones por más tiempo

Los transportistas analizarán junto con el Gobierno si se amplían las compensaciones económicas.

El Gobierno junto con los transportistas intracantonales mantendrá una reunión, este martes 12 de mayo de 2026, en la que se analizará el pedido de que se amplíe la compensación económica para el transporte.

La razón sería el incremento del precio del diésel, que este mes pasó de costar USD 2,962 a USD 3,103 por galón.

Transportistas buscan subsidio hasta agosto

El gremio del transporte, representado por Jorge Yánez en Pichincha, espera una resolución hasta finalizar el día. Lo que prevé, dice Yánez, es que el Gobierno extienda por cuatro meses más las compensaciones.

Los transportistas buscan continuar recibiendo el pago durante los meses de mayo, junio, julio y agosto. Esto, luego de que el periodo de subsidio que recibían concluyera en abril de este 2026.

El subsidio a los transportistas se estableció a través del Decreto 125, de septiembre de 2025. Entonces se definió desembolsos por ocho meses, y se dejó la posibilidad de extenderlos por cuatro meses adicionales.