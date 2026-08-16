Caso Goleada: CNE debe certificar en 24 horas si procesados están de candidatos

Instalación de la audiencia de reformulación de cargos y vinculación del caso 'Goleada' en el Complejo Judicial Norte de Quito, este 13 de mayo de 2026.

En un giro dentro de las investigaciones por el caso Goleada, el juez anticorrupción Jairo García resolvió acortar de 48 a 24 horas el plazo otorgado al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que remita una certificación oficial sobre el estatus político de los implicados.

La medida busca esclarecer con celeridad si el procesado Gastón Aparicio Loy Correa, así como el resto de los investigados en este caso por presunto lavado de activos, constan como candidatos formalmente calificados para los comicios seccionales de noviembre de 2026.

La determinación del magistrado tuvo lugar tras la fallida reinstalación de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. Minutos después de haberse iniciado la diligencia, la defensa técnica de Loy Correa solicitó oficiar de manera urgente al organismo electoral para constatar la postulación de su defendido a la Concejalía de Guayaquil, alegando la inmunidad de la que gozan los aspirantes según lo tipificado en el Código de la Democracia.

Frente a la petición planteada por el abogado Fernando Chávez, el juez García calificó el trámite ante la función electoral como una disposición "instrumental, excepcional y estrictamente temporal".

Asimismo, remarcó que el envío de dicho requerimiento al CNE no representa el reconocimiento de un fuero especial a favor de los procesados ni supone, bajo ningún concepto, la suspensión definitiva del expediente penal que se tramita en la Corte.

El caso Goleada examina una supuesta red de lavado de activos articulada mediante la comercialización irregular de combustibles, acusación impulsada por el fiscal Dennis Villavicencio.

Entre los imputados constan Loy Correa, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, su madre Gioconda Henríquez, y su esposa Fiorella Ycaza —quien concretó su inscripción a la Alcaldía guayaquileña—, además de un grupo que abarca a otras 22 personas tanto naturales como jurídicas.

Complementando la resolución inicial, el tribunal emitió una segunda providencia que detalla la nómina y los números de identificación de las 17 personas naturales procesadas en este entramado. En dicha lista figura formalmente el asambleísta Raúl Chávez, a quien la justicia califica en calidad de prófugo dentro de la causa.

A fin de evitar dilaciones en la sustanciación de la causa, la magistratura decidió adelantar la fecha para la reinstalación de la etapa preparatoria de juicio. Aunque inicialmente la cita procesal estaba fijada para el jueves 20 de agosto, la audiencia se reanudará de forma continua a partir del martes 18 de agosto y se extenderá formalmente hasta el próximo 29 de agosto.

Las actuaciones del caso Goleada cobraron impulso a partir de la información proporcionada por el cooperador eficaz José Cevallos Avellán, quien también se encuentra bajo investigación judicial en el expediente denominado Triple A.

Sus revelaciones permitieron a la Fiscalía trazar la hipótesis sobre la estructura financiera y la presunta desviación de fondos que hoy mantiene en suspenso la situación legal de los candidatos.