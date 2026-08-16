Fiorella Ycaza oficializa su candidatura a la Alcaldía de Guayaquil por el PSE

Fiorella Ycaza, esposa del alcalde de Guayaquil, inscibió su candidatura a la Alcaldía de Guayaquil.

Fiorella Ycaza formalizó, este domingo 16 de agosto, su candidatura a la Alcaldía de Guayaquil por el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE).

La inscripción se realizó en la Delegación Provincial Electoral del Guayas, ubicada en el norte de Guayaquil, donde la candidata acudió acompañada.

Ycaza llegó junto a Sofía Espín, candidata a la Prefectura del Guayas, y José Francisco Cevallos, aspirante a la Viceprefectura. Ambos forman parte de la fórmula provincial vinculada al correísmo.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que las inscripciones de candidaturas se cerrarán este lunes 17 de agosto de 2026, a las 18:00.

Las votaciones seccionales están convocadas para el domingo 29 de agosto de 2026. Los ecuatorianos acudirán a las urnas para elegir a los nuevos alcaldes, prefectos, miembros de las juntas parroquiales y vocales del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs).

Ycaza es esposa del actual alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez. En declaraciones previas, no descartó la posibilidad de "ir hasta el final" y continuar con parte del trabajo desarrollado durante la administración de su esposo.

Alvarez permanece detenido en la cárcel El Encuentro por los casos Goleada y Triple A. Icaza, por su parte, también enfrenta un proceso judicial por el presunto delito de lavado de activos, en el caso Goleada.