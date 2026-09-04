Caso Goleada: Nueva jueza asume la causa y fija fecha para la audiencia de Aquiles Álvarez

En el caso Goleada está procesado el alcalde de Guayaquil, Aquiles, Alvarez, y su familia

El caso Goleada, en el que es procesado el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, volvió a cambiar de juez. La causa quedó bajo la responsabilidad de la jueza Karol Gissela Zambrano Macías, quien está encargada del despacho que anteriormente ocupaba el magistrado Jairo García.

El cambio se produjo después de que García fuera suspendido por 30 días sin remuneración por el Consejo de la Judicatura (CJ), el pasado 21 de agosto.

Tras la suspensión del juez titular, Sebastián Cornejo asumió temporalmente el proceso. Sin embargo, Zambrano Macías tomó el control de la causa y el 2 de septiembre de 2026 avocó conocimiento del expediente.

Se amplió la nulidad de las audiencias

Una de las primeras decisiones de la nueva magistrada fue ampliar la nulidad que previamente declarada por el juez Cornejo.

La nulidad, que inicialmente comprendía las diligencias realizadas los días 3, 5, 11 y 15 de agosto, ahora también alcanza las audiencias desarrolladas el 18 y 19 de agosto.

La decisión impide que la fase de evaluación y preparatoria de juicio continúe con las actuaciones realizadas durante esas fechas y obliga a retomar la diligencia de cero, bajo la nueva conducción judicial.

Nueva fecha para la audiencia

El 2 de septiembre a las 23:31, la jueza Zambrano Macías estableció un nuevo calendario para la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio del caso Goleada

La diligencia está prevista que se desarrolle desde el martes 8 hasta el domingo 13 de septiembre, a partir de las 08:00.

La audiencia está convocada de forma presencial en el Complejo Judicial Norte de Quito y también de forma telemática.Una audiencia clave para los procesados

En esta causa es investigado el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, junto con integrantes de su círculo familiar, por el presunto delito de lavado de activos.