Daniel Noboa: 'Se han atrapado al 90% de los cabecillas en los últimos tres años'

Daniel Noboa se referirá sobre temas de interés nacional este viernes 4 de septiembre de 2026, en una entrevista radial.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aborda diferentes temáticas de interés para la ciudadanía, este viernes 4 de septiembre de 2026, durante una entrevista radial en Guayaquil.

Durante el diálogo, el Mandatario se refirió a temas relacionados con la seguridad, economía y cooperación internacional.

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Visita de Marco Rubio

El presidente Daniel Noboa anunció que la segunda semana de septiembre vendrá a Ecuador Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos.

El funcionario norteamericano viajará a Colombia, Ecuador y Perú del 8 al 10 de septiembre “para fortalecer las asociaciones clave de Estados Unidos en nuestra región”, señaló también la Secretaría de Estado.

Durante el viaje, se reunirá con el nuevo Gobierno de De La Espriella en Colombia, con el presidente Noboa en Ecuador y con el nuevo Gobierno de Fujimori en Perú.

Seguridad

El presidente Daniel Noboa también aseguró que se han atrapado “al 90% de los cabecillas en los últimos tres años”. Además, dijo que “se ve una reducción importante en robos y extorsiones”.

El Mandatario también señaló que se han atacado estructuras criminales, “que son empresas que lavan dinero o políticos que los ayudan o son socios” y a jueces que soltaban a quienes cometían un delito.

“El país estaba podrido en el 2023 y hemos luchado fuerte para dejar en claro que hay un Estado que estamos aquí para poner orden y mostrar a la gente que se puede tener un país de paz”, añadió

Noboa señaló que en agosto, el robo a personas, motos, carros, bienes ha bajado entre el 30% y 35%. También aseguró que el robo a viviendas también ha bajado un 43% y el robo a unidades económicas, un 41%.

Posible TLC con Japón

Daniel Noboa anunció que existe la predisposición de realizar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Japón. “La economía ecuatoriana es muy compatible con la japonesa”, señaló.

“La empresa privada japonesa le solicita al Gobierno de Japón que realice un Tratado de Libre Comercio con Ecuador”, mencionó el Mandatario.

Otros temas

Sobre las críticas a los viajes del exterior, Noboa señaló que él "no va a pasear en los viajes" y que estos implican un "sacrificio al está lejos de la familia.

También se pronunció sobre el fallecimiento de Michele Sensi-Contugi y su esposa en un accidente aéreo en Kenia.

"Me tocó treparme a un avión a China después de haber perdido a un hijo con Lavinia y luego ocurrió la desgracia de Michele Sensi-Contugi y Stephany Hollihan. Pero teníamos que estar en China", señaló.

Noboa también mencionó que se va “fortalecer al agro y a tener un control muy estricto ambiental en el tema de minería. Los que no cumplan, simplemente no pueden estar en este país".

Sobre la economía, el Presidente dijo que el turismo creció 18% solo en agosto. "En el último feriado, las ventas crecieron un 34,9% en comparación con el mismo del año pasado". Además, mencionó que en Quito y Guayaquil se evidencia el crecimiento del comercio.