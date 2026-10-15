Caso Lizeth Bunshi: ¿Por qué la familia decidió realizar la exhumación del cuerpo?

Este miércoles 14 de octubre de 2026 se llevó a cabo la exhumación del cuerpo de Lizeth Bunshi, quien fue hallada sin vida el pasado 25 de agosto en Quito.

A solicitud de la familia y de sus abogados, la Fiscalía General del Estado ejecutó la exhumación del cadáver de Lizeth Bunshi en el cementerio donde reposaban sus restos, este miércoles 14 de octubre de 2026.

La intervención busca practicar pruebas periciales clave. Las mismas están orientadas a la lesiónología forense, antropometría y al análisis técnico de la dinámica de receptor o caída.

Con los análisis técnicos, buscan contrastar la versión del único procesado, Cristian V., y fundamentar el pedido de reformulación de cargos por femicidio .

La exhumación del cuerpo de Lizeth Bunshi se realizó bajo la spervisión de la Fiscalía General del Estado. Cortesía

“Queremos llegar más a fondo”

En declaraciones para Teleamazonas, Jorge Bunshi, hermano de la víctima, explicó que la decisión de exhumar el cuerpo fue una recomendación de la defensa técnica para fortalecer la acusación con evidencia incontrovertible.

"La diligencia de exhumación del cuerpo fue una recomendación de nuestro abogado. Aunque todo estaba claro para las autoridades, él quiere llegar más a fondo y por eso pidió exhumar el cuerpo: para conseguir más pruebas técnicas y científicas que respalden lo que sucedió con mi hermana. Queremos que todo quede claro ante las autoridades y ante todo el mundo, y que esto marque un precedente para futuros casos". Jorge Bunshi, hermano de Lizeth Bunshi.

Peritajes para determinar violencia y temporalidad

Por su parte, el abogado de la familia, Freddy Ron, precisó que los nuevos peritajes se enfocan en la lesiónología pre-mortem y post-mortem.

Según Ron, estos son elementos cruciales para esclarecer si las heridas fueron provocadas antes de que el cuerpo fuera hallado en el río Machángara el pasado 25 de agosto.

"Solicitamos esta diligencia para poder esclarecer la lesionología en relación con lo que le ocurrió a Lizeth. Esto será determinante para establecer la violencia con la que actuó su feminicida y precisar la temporalidad o fecha en la que ella ya se encontraba en el río con dichas lesiones. Mantenemos nuestra postura de que se trata de otro tipo penal (femicidio) y acompañamos a la familia desde el primer momento con un trabajo técnico in situ y con perspectiva diferenciada de género".

La familia espera que con la diligencia realizada este miércoles 14 de octubre de 2026 se pueda obtener más pruebas para reformular los cargos en contra de Cristian V. por femicidio. Cortesía

Investigación en curso

Lizeth Bunshi fue reportada como desaparecida el 19 de julio de 2026 y hallada sin vida semanas después en la zona de Guápulo.

El único procesado en el caso, Cristian V., quien sostenía la hipótesis de una caída accidental, se encuentra privado de la libertad en la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena.

Esto mientras la Fiscalía concluye el acopio de informes periciales y de reconstrucción de hechos para definir la figura penal del juzgamiento.