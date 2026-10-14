Dictan prisión preventiva contra funcionario del Minedec acusado de tráfico de influencias

Un funcionario del Ministerio de Educación fue detenido por presunto tráfico de influencias.

Un juez dictó prisión preventiva para Roberto A., funcionario del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, acusado de presunta oferta de realizar tráfico de influencias. La decisión judicial se conoció este miércoles 14 de octubre de 2026.

El funcionario fue detenido la tarde del martes, mientras se encontraba en las instalaciones del Ministerio. Según las autoridades, él lideraba una red de corrupción que cobraba entre 1 000 y 10 000 dólares a cambio de puestos de trabajo en la institución.

Además de Roberto A., otros dos colaboradores de la cartera de Estado fueron retenidos para la extracción de información de sus dispositivos móviles.

El procesado se desempeñaba en el área de mantenimiento de la institución. Las alertas de los organismos de control se encendieron tras detectar movimientos bancarios e ingresos no justificados que bordean el millón de dólares.

El operativo para la detención de Roberto A., se realizó en tres inmuebles ubicados en Iñaquito, Chillogallo y San Juan.

Según las autoridades, la investigación se inició en mayo de 2026 tras una alerta ciudadana, del presunto cobro de dinero a cambio de puestos en el sector público.

Así operaba la red

Según detalló José Julio Neira, secretario general de la Administración Pública, el trabajo coordinado entre las instituciones del Estado permitió reconstruir la secuencia de los hechos e identificar la dinámica operativa del esquema: