Daniel Salcedo será extraditado a Estados Unidos el 29 de octubre, anuncia Ministro del Interior

Daniel Salcedo y Ronald Herrera serán extraditados a Estados Unidos el próximo 29 de octubre de 2026, según informó este miércoles, 14 de octubre, el ministro del Interior, John Reimberg.

A través de un pronunciamiento, el funcionario confirmó la fecha prevista para el traslado de ambos ciudadanos al país norteamericano y enfatizó que la justicia debe alcanzar a quienes enfrentan procesos judiciales.

“Nadie está por encima de la ley, nadie es intocable y nadie podrá esconderse para siempre de la justicia”, señaló Reimberg al referirse a la extradición. “A todos les llega su hora”, añadió.

#ATENCIÓN ¡SE LES ACABÓ EL TIEMPO! Este 29 de octubre, Daniel Salcedo y Ronald Herrera serán extraditados a Estados Unidos. Que quede claro: nadie está por encima de la ley, nadie es intocable y nadie podrá esconderse para siempre de la justicia. A todos les llega su hora En el Ecuador, la impunidad se terminó ¡Vamos hasta el final! — John Reimberg (@JohnReimberg) October 15, 2026

Daniel Salcedo, quien además consta como uno de los vinculados dentro de la causa por el magnicidio de Fernando Villavicencio (Caso Magnicidio FV), permanece recluido en el Cárcel del Encuentro. Esto desde el pasado 9 de junio, tras ser trasladado desde la Cárcel 4 de Quito.

Herrera es un exagente de la Policía Nacional y testigo clave en el caso del magnicidio de Fernando Villavicencio. Él también es requerido por la justicia estadounidense.

El pasado 1 de octubre, la Corte Nacional de Justicia concedió la extradición a Estados Unidos de Daniel Salcedo y Ronald Herrera.