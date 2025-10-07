Caso Las Malvinas: Audiencia contra 17 militares se reinstaló tras seis intentos previos fallidos

Los cuatro menores fueron retenidos en el sector de Las Malvinas, al sur de Guayaquil, el 8 de diciembre del 2025

La audiencia preparatoria de juicio del caso Las Malvinas se reinstaló, este martes 7 de octubre del 2025, vía telemática, en la Unidad Judicial Valdivia, al sur de Guayaquil. Así lo confirmó la Fiscalía General.

En este caso están procesados 17 miembros de las Fuerzas Armadas, quienes son investigados por la desaparición forzada de tres adolescentes y un niño. Se trata de Josué e Ismael Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina, de entre 11 y 15 años.

Los menores fueron retenidos en el sector de Las Malvinas, al sur de Guayaquil, y posteriormente hallados calcinados en Taura, cantón Naranjal, el 24 de diciembre de 2024.

La Fiscalía dijo que en la audiencia "continuará con la presentación de su dictamen acusatorio". En esta etapa del proceso, un juez analiza si llama o no a juicio a los imputados.

La diligencia se instaló luego de que en seis ocasiones previas esta audiencia se suspendió o no pudo desarrollarse por diversas solicitudes de los abogados de los militares procesados.

Por ejemplo, la última vez que se aplazó fue el pasado 16 de septiembre, porque la defensa de uno de los investigados recusó al juez de la causa.

En otra ocasión, un abogado presentó un certificado médico que resultó carecer de validez, lo que volvió a frenar el proceso.