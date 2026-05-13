Histórica visita de Trump a Pekín: El presidente de EE.UU. es recibido con honores

Donald Trump llegó a Pekín para su reunión con Xi Jinping.

Donald Trump llegó este miércoles 13 de mayo de 2026 a Pekín para su reunión oficial con el mandatario chino Xi Jinping.

El presidente de Estados Unidos llegó acompañado del magnate tecnológico Elon Musk y fue recibido con honores.

En la comitiva oficial también constan el secretario de Estado, Marco Rubio y los empresarios Jensen Huang, de Nvidia y Tim Cook, de Apple.

Trump permanecerá en China hasta el viernes y tiene previsto reunirse con Xi y tratar temas controversiales.

El presidente estadounidense fue recibido por el vicepresidente chino Han Zheng, el embajador de China en Estados Unidos, Xie Feng, y el viceministro chino de Exteriores Ma Zhaoxu.

Esta visita oficial se da nueve años despúes de la realizada por Trump en su primer periodo presidencial, cuando en noviembre de 2017 participó con Xi en actos en la Ciudad Prohibida de Pekín.

Temas que tratarán Xi y Trump

La reunión entre los mandatarios se da en medio de una tregua comercial que mantienen las potencias mundiales.

Trump tiene una apretada agenda en China y se prevé una reunión oficial para el jueves 14 de mayo de 2026.

Ambos tratarán temas relacionados con el comercio y la guerra arancelaria puesta en pausa.

El presidente estadounidense adelantó que presionará a Xi para que abra el mercado chino a los negocios estadounidenses.

"Vamos a tener una larga conversación" sobre Irán, dijo Trump desde la Casa Blanca antes del viaje.