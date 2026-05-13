Ambato: Mujer intentó lanzarse de un puente para quitarse la vida

Una alerta evitó que una joven se quite la vida en un puente de Ambato.

La tarde del martes 12 de mayo de 2026, una mujer intentó quitarse la vida al querer arrojarse de un puente en Ambato.

El hecho sucedió en Atocha, sector ubicado al norte de la ciudad.

La alerta fue reportada al ECU 911, logrando que agentes acudan al lugar y eviten la tragedia.

La ciudadana fue puesta a buen recaudo

"A través de las cámaras de se identificó oportunamente un intento autolítico, permitiendo activar de inmediato los protocolos de coordinación con las entidades de primera respuesta", indicó la entidad.

Añadió que, gracias a la rápida intervención, la ciudadana fue puesta a buen recaudo.