Fiscalía solicitó cinco años de prisión para Sebastián Barreiro, hijo de la exvicepresidenta Abad

Sebastián Barreiro, hijo de la exvicepresidenta Verónica Abad, enfrenta un proceso penal por el delito de oferta de tráfico de influencia.

Barreiro está a la espera de la deliberación del tribunal de justicia que que el pasado 18 de enero concluyó el juicio en el Complejo Judicial Norte en Quito.

La Fiscalía en su alegato final solicitó a los jueces de la causa la pena máxima para el procesado al señalar que Barreiro habría operado una presunta red de tráfico de influencias en la vicepresidencia cuando Abad estaba en Carondelet.

Según el Ministerio Público el hijo de la exvicepresidenta habría ofrecido cargos en el Estado a cambio de dinero, bajo un esquema similar a "diezmos" que saldrían del sueldo del funcionario contratado.

Tras la suspensión de la audiencia final el tribunal deliberará y luego se fijará fecha y hora para dictar la sentencia.