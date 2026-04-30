Decomisan 310 kilos de cocaína y marihuana en Carchi
La droga decomisada está valorada en USD 270 000
Imagen referencial de droga decomisada
30 abr 2026 - 18:11
30 abr 2026 - 18:11
Cerca de 310 kilos de droga, entre clorhidrato de cocaína y marihuana, fueron decomisados en Carchi.
Uniformados encontraron 305 paquetes de droga en el interior de un vehículo que circulaba "en actitud sospechosa" por la localidad de La Paz, perteneciente al cantón Montúfar.
Tras realizar las pruebas correspondientes, determinaron que había 290 kilos de marihuana y 20 kilos de clorhidrato de cocaína, cuyo valor estimado es de USD 270 000.
El conductor del auto fue detenido. Las autoridades indicaron que continuarán con las diligencias e investigaciones correspondientes.
