Delcy Rodríguez sube a USD 240 el ingreso mínimo integral de trabajadores

Delcy Rodríguez retomó el uso de X en Venezuela luego de la captura de Nicolás Maduro.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció un aumento del ingreso mínimo integral de los trabajadores del país, conformado por el salario y bonificaciones, a USD 240 mensuales.

Rodríguez no precisó en cuánto quedará el salario mínimo mensual ni las bonificaciones pagadas para complementar el sueldo, congelado en 130 bolívares desde 2022, unos USD 0,27 en la actualidad.

El incremento llega tras los acuerdos con EE.UU.

El anuncio del aumento llega dos meses después de que el Gobierno incrementara de USD 160 a 190 una bonificación mensual que reciben los trabajadores públicos en bolívares a la tasa oficial del día.

Venezuela acumuló una inflación del 71,8 % durante los primeros tres meses del 2026, según cifras difundidas a inicios de abril por las autoridades.

Rodríguez aseguró que estos aumentos son producto de los ingresos petroleros tras los acuerdos con Estados Unidos y, según aseguró, fue un consenso alcanzado con sindicalistas chavistas y opositores.