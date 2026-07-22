Comisión Anticorrupción pide vincular a Inés Manzano y Roberto Luque al caso Progen

La mañana de este miércoles, 22 de julio del 2026, los integrantes de la Comisión Nacional Anticorrupción acudieron a la Fiscalía General del Estado para entregar un oficio relacionado con la investigación del caso Progen.

El documento solicita que Inés Manzano y Roberto Luque sean incorporados en la formulación de cargos dentro del proceso.

El coordinador de la organización, Germán Rodas, afirmó que la petición busca que ambos exfuncionarios sean investigados por su presunta participación en los hechos relacionados con la contratación de generadores eléctricos de Progen.

La Comisión sostiene que existen elementos que, a su criterio, deben ser considerados por la Fiscalía dentro de la investigación.

Cuestionamientos por el derecho al silencio

Durante su intervención, en los exteriores del edificio judicial, Rodas también cuestionó que el ministro Roberto Luque se haya acogido al derecho al silencio durante las diligencias fiscales.

Según explicó, la Comisión considera que esta figura no correspondería en el caso de una persona que no ha sido procesada formalmente dentro de la investigación.

El representante de la Comisión señaló que un funcionario público tiene la obligación de informar sobre las actuaciones realizadas en el ejercicio de su cargo. Rodas sostuvo que el silencio del Ministro impediría conocer detalles sobre la contratación de Progen.

Observaciones sobre el contrato de Progen

La Comisión Nacional Anticorrupción también mencionó que, según su análisis, existen aspectos relacionados con el manejo del contrato que deben ser aclarados por las autoridades competentes.

Entre ellos, hizo referencia a información sobre los equipos adquiridos y a los pagos efectuados durante la ejecución del contrato.

Rodas indicó que estos elementos forman parte de los argumentos expuestos en el oficio entregado a la Fiscalía y reiteró el pedido para que las diligencias incluyan a los dos funcionarios mencionados.

Fiscalía deberá analizar la solicitud

Con la entrega del documento, será la Fiscalía General del Estado la que evalúe el contenido del pedido y determine si incorpora nuevos elementos o personas dentro de la investigación del caso Progen, conforme al desarrollo del proceso.

Hasta las 13:00 de este miércoles, la institución no ha informado si adoptará alguna decisión respecto a la solicitud presentada por la Comisión Nacional Anticorrupción.