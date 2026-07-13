Comisión de Fiscalización aprueba cronograma de juicio político contra Inés Manzano

La Comisión de Fiscalización sesionó este lunes 13 de julio de 2026.

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional aprobó este lunes 13 de julio de 2026 el cronograma que regirá el juicio político contra la exministra de Energía, Inés Manzano, impulsado por los legisladores de la bancada Revolución Ciudadana (RC) por presuntas omisiones en el denominado caso Progen.

Con la aprobación del calendario, la comisión dio paso a la etapa de práctica de pruebas, que se desarrollará durante 10 días. En este período deberán comparecer la exfuncionaria, si así lo decide junto con su defensa, así como los asambleístas interpelantes Mónica Palacios, Lenin Barreto y Blasco Luna.

La primera sesión de esta fase fue convocada para este martes 14 de julio, a las 15:00, según anunció el presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinan Álvarez.

Tres comparecencias previstas

Durante la sustanciación del juicio, la mesa legislativa escuchará las versiones de los testigos propuestos por las partes y revisará la documentación y el material audiovisual incorporado al expediente.

Los legisladores de Revolución Ciudadana solicitaron la comparecencia de tres personas:

Roberto Luque, ministro de Infraestructura.Antonio Goncalves, exministro de Energía.Fabián Calero, exgerente de Celec.

Además, al finalizar la práctica de pruebas, la exministra Manzano podrá presentar sus alegatos finales, mientras que los interpelantes expondrán la acusación verbal.

Las acusaciones giran en torno al caso Progen

El juicio político se centra en presuntas omisiones atribuidas a Manzano dentro del proceso de contratación de la empresa Austral Technical Management (ATM) para el suministro de generadores eléctricos durante la crisis energética de 2024.

Según los proponentes del juicio, el contrato habría ocasionado pérdidas cercanas a USD 70 millones para el Estado debido a la entrega de equipos usados y con fallas.

Durante la sesión también se resolvió negar la incorporación de nuevas pruebas solicitadas por la bancada correísta y por la defensa de la exministra.

Los interpelantes buscaban incluir el expediente completo de un examen especial de la Contraloría General del Estado, un informe aprobado por la Comisión de Transparencia sobre el caso Progen y convocar a 11 comparecientes adicionales.

Por su parte, la defensa de Manzano solicitó incorporar el expediente íntegro del arbitraje relacionado con el caso ATM que se tramita en la Cámara de Comercio de Quito.

Con seis votos a favor y cuatro abstenciones, la mayoría de la Comisión resolvió negar estos pedidos, al considerar que la documentación ya era conocida antes de la presentación del juicio político y no fue incorporada dentro de los plazos establecidos.

Informe en un máximo de 15 días

Una vez concluida la etapa de práctica de pruebas, la Comisión de Fiscalización dispondrá de cinco días para elaborar el informe que recomendará al Pleno de la Asamblea si procede o no el enjuiciamiento político.

La normativa permite solicitar una prórroga de cinco días adicionales, por lo que esta fase podría extenderse hasta por 15 días antes de que el proceso pase al Pleno para su resolución.