Así es el proceso que inició la Corte Nacional de Justicia para extraditar a Karla Saud

Corte Nacional arranca el trámite para extraditar a Karla Saud desde España

La Corte Nacional de Justicia (CNJ) dio el primer paso para solicitar la extradición activa de Karla Saud Calero, considerada una pieza clave en el denominado caso Apagón.

La procesada, quien enfrenta una orden de prisión preventiva en Ecuador, permanece en España, en libertad bajo medidas cautelares tras ser detenida por una notificación roja de Interpol.

Corte Nacional activa el trámite de extradición

El proceso comenzó con un oficio enviado por el presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia, Marco Rodríguez, al conjuez nacional Rodrigo Sarango Salazar, quien conoce el caso Apagón.

En el documento, remitido el 10 de julio de 2026, se dispuso el inicio del procedimiento para una posible extradición activa.

Rodríguez solicitó al magistrado que, si lo consideraba pertinente, iniciara formalmente el trámite conforme a la Ley de Extradición y al tratado vigente entre Ecuador y España.

A través de esta providencia judicial y por la vía diplomática se canalizará el requerimiento al Reino de España.

Papel de la Fiscalía General del Estado

La Fiscalía General del Estado tiene la responsabilidad de remitir el expediente completo del caso Apagón a la Corte Nacional de Justicia.

Este expediente debe incluir el acta de audiencia de formulación de cargos, los elementos de convicción, los peritajes de la investigación, los hallazgos recabados por la Fiscalía y la orden de prisión preventiva dictada por el juez que conoce la causa.

Cancillería presenta solicitud

Una vez que la Corte Nacional de Justicia haya verificado los documentos entrgados por Fiscalía y el cumplimiento del tratado bilateral con España, remitirá el documento al Ministerio de Relaciones Exteriores para su legalización.

Tras este paso la Cancillería presenta la solicitud ante el Ministerio de Asuntos Exteriores de España.

Una vez la solicitud esté en suelo español el Consejo de Ministros de la nación europea analiza el caso para decicir si da paso a la vía judicial.

Si se aprueba la solicitud la Audiencia Nacional de Madrid convoca una comparecencia oral, para que la defensa de Karla Saud presente sus objeciones al pedido.

La resolución en España

Como paso final la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decide si concede o niega la entrega y extradición del ciudadano reclamado.

Si la justicia española niega la solicitud, el proceso judicial concluye de forma definitiva.

Presunto peculado en el caso Progen

Karla Saud fue detenida el 9 de julio en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en España, luego de una notificación roja emitida por Interpol.

Tras una audiencia, la justicia española le impuso medidas cautelares, entre ellas el retiro de su pasaporte y la prohibición de salir del país, por lo que quedó en libertad mientras continúa el proceso.

La empresaria es procesada dentro del caso Apagón, una investigación por el presunto delito de peculado relacionado con la adquisición de generadores eléctricos a la empresa estadounidense Progen, equipos que, según la investigación, eran inservibles y habrían ocasionado un perjuicio millonario al Estado ecuatoriano.

En una providencia emitida el 13 de julio, el conjuez Rodrigo Sarango señaló que la extradición activa procede cuando existe una orden de prisión preventiva o una sentencia ejecutoriada.

En este caso, recordó que Saud mantiene vigente una medida de prisión preventiva dictada durante la formulación de cargos.

Con esos antecedentes, el magistrado solicitó iniciar el procedimiento para que, a través de los canales diplomáticos, España entregue a Karla Saud al Estado ecuatoriano, con el objetivo de que comparezca ante la justicia y continúe el proceso penal en su contra, respetando las garantías del debido proceso.

Karla Saud es considerada una figura clave en el caso Apagón

El Gobierno ha señalado a Karla Saud como una de las principales vinculadas al presunto esquema investigado en el caso Apagón.

Según las autoridades, habría actuado como lobista de Progen, manteniendo contactos con funcionarios públicos y empresas relacionadas con la contratación de los proyectos termoeléctricos.

Las investigaciones en Ecuador y Estados Unidos sostienen que entre diciembre de 2025 y mayo de 2026 se habría conformado un supuesto esquema fraudulento para aprovechar la crisis energética del país.

De acuerdo con la investigación, el presunto perjuicio económico superaría los 110 millones de dólares, recursos destinados por Celec EP para la adquisición de generadores para los proyectos termoeléctricos de Quevedo y Salitral.