Deportan de Colombia a uno de los procesados del caso 'Apagón'

Audiencia de formulación de cargos en caso Apagón de la empresa Progen, en la Corte Nacional de Justicia.

A través de un video se conoció sobre la detención y deportación de Colombia hacia Ecuador, de uno de los procesados en el caso 'Apagón', que investiga los contratos del Estado con Progen.

Se trata de Julio Montesdeoca, exmiembro de la comisión que recomendó la adjudicación a favor de la empresa estadounidense, con sede en Florida.

URGENTE-URGENTE: #CasoProgen en Colombia fue aprehendido Julio Montesdeoca miembro de la Comisión Técnica encargada de calificar la oferta de #Progen "estan dejando afuera a los verdaderos responsables a los que hicieron los negociados previo a la declaratoria de emergencia". pic.twitter.com/U0kQKg3YN4 — ENRIQUE ALCIVAR (@enindefension) June 5, 2026

En la grabación, el ecuatoriano retenido explica que decidió ir a Colombia porque teme por su vida y la de su familia.

Sobre Montesdeoca, uno de los 21 procesados en el caso 'Apagón', pesa orden de prisión preventiva, que se ejecutará una vez que arribe al país.

Una fuente del Ministerio del Interior confirmó a Teleamazonas que el retenido es entregado a las autoridades ecuatorianas, para afrontar su proceso legal.

¿De qué se lo acusa?

En esta causa, la Fiscalía investiga un presunto delito de peculado, relacionado con la suscripción de contratos emergentes con Progen, para la generación eléctrica en El Salitral y Quevedo, durante el déficit energético de 2024.

Según explicó la Fiscalía, Montesdeoca integró la comisión técnica encargada de calificar la oferta de la empresa.

Esa instancia dio paso a dos contratos, que suman un aproximado de USD 149 millones para la adquisición de generadores térmicos en 2024.

La entidad acusadora también sostiene que existieron irregularidades, decisiones arbitrarias y un presunto direccionamiento para favorecer a la contratista.

Los abogados del procesado intentaron apelar la prisión preventiva que pesa sobre él, argumentando que las actuaciones administrativas no configuran elementos suficientes para dictar esa medida.

Pese a que solicitaron medidas sustitutivas, como la prohibición de salida del país, el pedido fue rechazado.