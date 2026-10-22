Imágenes: Así fue la detención de Luisa González, en Manabí

Agentes de la Policía Nacional y de Fiscalía ejecutaron una orden de detención en contra de González.

Agentes de Fiscalía General del Estado y de la Policía Nacional ejecutaron una orden de detención en contra de la expresidenta del movimiento Revolución Ciudadana y excandidata presidencial, Luisa González.

La exdirigente política fue detenida en su domicilio, en la parroquia Canuto, del cantón Chone, provincia de Manabí, por su presunta participación en el delito de lavado de activos dentro del caso Laberinto.

Dirigentes del movimiento político confirmaron que los abogados aún no han sido oficialmente notificados de la detención y esperan que González sea trasladada a Quito para la audiencia de formulación de cargos.

A continuación imágenes de cómo se ejecutó su detención:

La expresidenta del movimiento Revolución Ciudadana fue detenida en Canuto. Cortesía. Luisa González es custodiada por dos agentes de la Policía Nacional. Cortesía. Agentes de policía y fiscalía ingresan a la vivienda de Luisa González, en Canuto. Cortesía. Una agente de Policía lee sus derechos a Luisa González. Cortesía.

Dentro del caso Laberinto la Fiscalía General del Estado investiga presuntas irregularidades en el financiamiento de la campaña presidencial de 2023, en la que Luisa González postuló junto a Andrés Arauz.