Corte Nacional concede extradición de Daniel Salcedo a Estados Unidos

La Corte Nacional de Justicia concedió, este jueves 1 de octubre de 2026, la extradición a Estados Unidos de Daniel Salcedo y del ciudadano identificado con las iniciales R.P.H.R., quien además es testigo protegido dentro del caso relacionado con el asesinato de Fernando Villavicencio.

La decisión fue adoptada mediante sentencias emitidas por el presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia, Marco Rodríguez Ruiz, quien resolvió favorablemente los pedidos de extradición formulados por Estados Unidos.

Este Alto Tribunal es la instancia que conoce, entre otros asuntos, los casos de extradición conforme a los tratados internacionales y la legislación ecuatoriana.¿Qué ocurre con las causas en Ecuador?

La resolución establece que, una vez que se concrete la entrega de los ciudadanos a las autoridades estadounidenses, se suspenderán los plazos de prescripción de las acciones y penas correspondientes a los delitos que pudieran haber sido cometidos en territorio ecuatoriano.

Esta disposición se fundamenta en el artículo 72.1 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), en concordancia con la reforma a la Ley Orgánica de Extradición.

La medida busca garantizar que la eventual extradición no impida que los procesos o responsabilidades penales que correspondan en Ecuador puedan continuar, de acuerdo con la normativa vigente.

La Corte Nacional tiene entre sus atribuciones conocer asuntos relacionados con extradiciones, además de causas contra funcionarios que cuentan con fuero y recursos de casación y revisión.

Con estas decisiones, Daniel Salcedo y R.P.H.R. podrán ser entregados a Estados Unidos, una vez que se cumplan las actuaciones y procedimientos establecidos para ejecutar las extradiciones.