Reimberg espera que Xavier Jordán sea enviado a Ecuador en un plazo de hasta 15 días

Xavier Jordán permanece bajo custodia de ICE en Estados Unidos, mientras Ecuador espera que sea enviado al país para responder por los procesos judiciales que enfrenta.

Xavier Jordán permanece bajo custodia de ICE en Estados Unidos mientras se resuelve su situación migratoria. En Ecuador enfrenta procesos por los casos Metástasis y Magnicidio FV.

El ministro del Interior, John Reimberg, aseguró en una entrevista con Teleamazonas que espera que Xavier Jordán sea enviado a Ecuador en un plazo no mayor a 15 días.

“Creemos que va a ser un proceso corto. Él debería terminar muy pronto en un avión hacia el Ecuador”. John Reimberg, ministro del Interior.

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Reimberg agregó que confía en que el procedimiento avance rápidamente en Estados Unidos.

“Confío en la justicia de los Estados Unidos. Espero que el corto tiempo sea no mayor a 15 días”. John Reimberg, ministro del Interior.

Ecuador entregó documentación a Estados Unidos

Durante la entrevista con Teleamazonas, el ministro señaló que Ecuador ya presentó la documentación relacionada con los procesos judiciales que Jordán mantiene abiertos en el país.

“Como país, hemos cumplido en presentar toda la documentación necesaria”. John Reimberg, ministro del Interior.

Jordán fue detenido el 16 de septiembre en Doral, Florida, por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE. Actualmente permanece en el Winn Correctional Center, en Luisiana.