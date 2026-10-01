¡Alarma en la Tri!: la sequía goleadora golpea a la Selección de Ecuador

La Selección de Ecuador no pudo marcar un gol en el amistoso ante Japón.

La Selección de Fútbol de Ecuador atraviesa un momento crítico en su zona ofensiva al registrar una alarmante falta de gol en sus presentaciones más recientes.

El equipo nacional apenas logró marcar dos anotaciones en una racha de seis partidos internacionales disputados entre el Mundial de 2026 y la fecha FIFA de amistosos.

Esta cifra refleja una de las etapas con menor efectividad de cara al arco rival en los últimos años, encendiendo las alarmas tanto en el cuerpo técnico como en la afición ecuatoriana.

El único compromiso donde la Tricolor pudo romper las redes contrarias ocurrió durante la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, cuando derrotó 2-1 a Alemania.

En aquel histórico encuentro, Nilson Angulo y Gonzalo Plata convirtieron los dos tantos que le dieron el triunfo a Ecuador. Sin embargo, ese destello ofensivo representó un paréntesis en medio de una secuencia marcada por la ineficacia al momento de definir frente a los goleros rivales.

Al analizar el desglose de los cinco encuentros restantes de esta serie, el panorama evidencia una sequía absoluta. En la cita mundialista, la Tri cayó 0-1 ante Costa de Marfil en el debut, igualó 0-0 frente a Curazao en la segunda fecha y quedó eliminada en 16avos de final al perder 0-2 contra México.

La tendencia no mejoró en la gira amistosa posterior, donde la Selección sufrió una dura derrota de 0-3 ante Corea del Sur y no pasó del 0-0 en tiempo reglamentario frente a Japón.

Esta falta de contundencia deja un balance numérico sumamente bajo para las aspiraciones del combinado nacional.

Con solo dos goles anotados en seis partidos, Ecuador promedia apenas 0.33 conquistas por encuentro, acumulando cuatro duelos consecutivos sin poder festejar un gol en los 90 minutos reglamentarios.

La desconexión entre los mediocampistas creativos y los delanteros ha vuelto predecibles los ataques de un equipo que genera pocas opciones claras de peligro.

La prensa especializada y la hinchada han señalado la urgente necesidad de reestructurar el esquema ofensivo y dar paso a variantes en la lista de convocados.

A pesar de contar con atacantes que militan en ligas competitivas del exterior, la Selección no ha logrado trasladar el volumen de juego al marcador, perdiendo solidez en momentos decisivos de cada compromiso.

De cara a los próximos desafíos internacionales, el entrenador de la Tri enfrentará la obligación de corregir la falta de definición si busca consolidar un proyecto competitivo.

Ajustar los circuitos de generación de juego, afinar la puntería en la pelota parada y recuperar la confianza de los artilleros serán tareas prioritarias para terminar con una racha negativa que preocupa al fútbol ecuatoriano.