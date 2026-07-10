Karla Saud Calero fue liberada en España con medidas cautelares

El Tribunal de Audiencia Nacional de España dejó en libertad a Karla Saud Calero, considerada pieza clave dentro de la investigación del caso Progen, según confirmó el ministro del Interior, John Reimberg, este viernes 10 de julio de 2026.

"Ella no es una delincuente criminal que mata gente. Le retiraron su pasaporte, entre otras medidas cautelares y ahora empieza el proceso de extradición", indicó Reimberg.

Saud Calero estableció un domicilio en España y debe permanecer localizable en caso de que se concrete su extradición para que responda ante la justicia por el presunto peculado relacionado con los contratos eléctricos en el caso Progen.

La ecuatoriana fue detenida en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, el jueves 9 de julio. Ecuador la procesa por peculado.