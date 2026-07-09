¿Quién es Karla Saud Calero?; el Gobierno la considera pieza clave en el caso Progen

Karla Saud Calero fue una de las principales lobistas de la empresa Progen,

Karla Saud Calero fue detenida en el Aeropuerto de Barajas, en Madrid, España, este jueves 9 de julio de 2026. Ella forma parte de los 21 procesados por presunto peculado dentro del denominado caso Apagón.

El caso investiga presuntas irregularidades en la contratación de generación eléctrica de emergencia entre la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) y la empresa estadounidense Progen Industries LLC.

La Fiscalía sostiene que los contratos para la instalación de generación térmica en Quevedo y El Salitral habrían ocasionado un perjuicio superior a USD 104 millones para el Estado ecuatoriano, justo durante la crisis eléctrica de 2024..

Según el Gobierno, Saud habría desempeñado un papel determinante dentro del esquema investigado al actuar como enlace entre la empresa extranjera y funcionarios públicos ecuatorianos.

El rol que le atribuyen las investigaciones

Las investigaciones fiscales y la demanda civil presentada por Ecuador en Estados Unidos señalan que Karla Saud no solo habría sido la interlocutora de Progen, sino una de las operadoras del negocio.

De acuerdo con el expediente, citado por el portal Primicias, el presidente de Progen Industries, Andrew Scott Williamson —también procesado y prófugo en esta causa— la designó en julio de 2024 como representante comercial y agente autorizada para Latinoamérica.

Con esa delegación habría participado en reuniones técnicas y comerciales con Celec, asistido a procesos de contratación y coordinado visitas de funcionarios ecuatorianos a instalaciones de Progen en Estados Unidos durante la emergencia eléctrica de 2024.

Además, el Gobierno la identifica como la "lobista" de la compañía estadounidense, al atribuirle la gestión de contactos con funcionarios y empresas que habrían intervenido en el supuesto esquema fraudulento.

Empresas bajo investigación

La investigación también vincula a Saud con las empresas Astrobryxa S. A., en Ecuador, y Astrobryxa LLC, constituida en Delaware, Estados Unidos.

Según la demanda presentada por el Estado ecuatoriano en cortes estadounidenses, ambas compañías habrían servido como intermediarias para canalizar pagos de Progen.

Las autoridades sostienen que Progen transfirió al menos USD 20 millones a estas empresas por supuestos servicios de subcontratación. La demanda civil las califica como compañías sin experiencia en proyectos de generación eléctrica y señala que funcionaban como empresas intermediarias dentro de la operación investigada.

Gobierno afirma que recibió recursos del esquema

El secretario de la Administración Pública, José Julio Neira, aseguró que Saud figura entre las personas que recibieron recursos provenientes de los pagos realizados por Celec a Progen.

Según el funcionario, la empresaria habría utilizado más de USD 162 000 para gastos personales, lo que, a criterio del Gobierno, la convertiría en una de las beneficiarias finales del presunto esquema de corrupción.

Neira también afirmó que Saud mantenía vínculos familiares con Álex Dueñas Calero, exfuncionario de CNEL y Celec, quien habría ocupado cargos estratégicos durante el proceso de adjudicación de los contratos.

La versión de Karla Saud

Dentro del proceso penal, Karla Saud rindió una versión telemática desde California, Estados Unidos, en marzo de 2026.

En su testimonio negó haber entregado u ofrecido sobornos y aseguró que su participación se limitó a desempeñarse como vocera, traductora, interlocutora y facilitadora del diálogo entre Progen y Celec.

Asimismo, dentro del expediente consta un informe del Registro Civil que descarta un parentesco, hasta el cuarto grado de consanguinidad, entre Saud y el exgerente de Celec Fabián Calero, también procesado en el caso.