Cpccs acata decisión judicial que paraliza el concurso de renovación parcial del CNE

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) señaló que este viernes 12 de septiembre de 2025, la jueza María Lourdes Guamangat, de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la parroquia Mariscal Sucre de Quito, dispuso la suspensión provisional del concurso de renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE).

El organismo señaló que ha realizado este concurso de oposición y méritos respetando el procedimiento establecido en el Reglamento dictado para el efecto y conforme a la facultad de renovación parcial, establecida en el artículo 208 numeral 12 de la Constitución y el artículo 24 del Código de la Democracia.

Ante esto el Cpccs señaló que rechaza enérgicamente esta decisión que suspende nuevamente un proceso de designación de autoridades, y asegura que otra vez se lo hace valiéndose del sistema de justicia.

Además, hizo un exhorto a la Corte Constitucional que, dentro de los múltiples procesos de revisión de sentencias sobre los concursos de designación de autoridades que lleva a cabo esta entidad, emita las decisiones que correspondan para frenar el abuso de las garantías jurisdiccionales, que perjudican la institucionalidad democrática y afectan la seguridad jurídica.

Finalmente, el organismo señaló que pese a no estar de acuerdo con la decisión de la jueza Guamangat, acatará la orden judicial y ejercerá la defensa institucional que corresponde, en la audiencia fijada para el 3 de octubre de 2025.