Cuenca: hombre asesinó a su expareja con disparos porque ella decidió terminar la relación 

Hombre decidió acabar con la vida de su experaja en la ciudada de Cuenca luego de que ella decidiera poner fin a la relación de nueve meses que tenían.

La Fiscalía General del Estado informó que Segundo Duquelman C. causó la muerte de su exconviviente con varios disparos, luego de que ella decidiera terminar la relación sentimental que mantuvieron por nueve meses.

Fiscalía indicó que demostró que la muerte de la mujer, de 27 años, sucedió dentro de un contexto de violencia basada en género.

Es así que acusó al procesado por su autoría en el delito de femicidio.

El Tribunal Penal que conoció el caso le impuso una condena de 26 años de privación de libertad.

El responsable del femicidio de la joven de 27 años recibió una pena privativa de libertad de 26 años de cárcel. Pixabay

El crimen

Un mes antes del fallecimiento, la víctima se separó de su pareja. Segundo Duquelman C. no aceptó esta decisión y comenzó a llamarla.

De acuerdo con le Ministerio Público, también enviarle mensajes y amenazarla con el propósito de que retomaran la convivencia.

El 6 de septiembre de 2025, el ahora sentenciado llegó hasta una tienda ubicada en las calles Cayambe y Cebollar, de Cuenca, y buscó a su expareja con el pretexto de devolverle un celular.

Las amigas de la joven intentaron protegerla y le indicaron que no se encontraba en el lugar.

Según la Fiscalía, el acusado de femicidio le quitó la vida a su expareja con varios disparos en la ciudad de Cuenca. Pixabay

Sin embargo, cuando la víctima salió para ver quién le buscaba, Segundo Duquelman C. le propinó varios disparos.

Acto seguido, el agresor huyó del lugar en una motocicleta que fue encontrada al día siguiente en la vía pública, al norte de Cuenca.

Además, en un inmueble contiguo al hallazgo se incautaron una mochila, un arma de fuego y una chompa con máculas rojizas.

A más de dos meses del crimen, Segundo Duquelman C., de 40 años, fue localizado y detenido el 15 de noviembre de 2025 mientras se encontraba en un centro comercial de la Terminal Terrestre de Guayaquil.

Pruebas presentadas en el juicio

Durante la audiencia de juicio, Fiscalía presentó los testimonios de la psicóloga y de la trabajadora social que realizaron la necropsia psicóloga.

Luego de la prueba, concluyeron que Segundo Duquelman C. ejerció un control coercitivo sobre la víctima.

Asimismo, determinaron que en la relación de convivencia existía una asimetría de poder.

Víctima recibió 10 disparos

La pericia médico legal determinó que la víctima recibió diez impactos de proyectil de arma de fuego, lo que causó su deceso en el sitio.

Con el testimonio del perito que realizó la prueba de genética forense, Fiscalía demostró que en la chompa incautada en el inmueble se encontraron los perfiles genéticos de la víctima y del ahora sentenciado.

Asimismo, el agente de la Policía que practicó las pericias de aptitud de disparo y de cotejamiento de balas y vainas concluyó que la pistola incautada presentaba aptitud de disparo y fue utilizada para terminar con la vida de la víctima.

Con base a las pruebas, el Tribunal Penal sentenció a Segundo Duquelman C.

También le dispuso cancelar USD 214 300 como reparación que serán empleados en el tratamiento sicológico y en el desarrollo educativo de los hijos de la víctima.

El delito de femicidio está tipificado y sancionado en los artículos 141 y 142 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), con una pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años.