ABC de cómo será la selección de 222 jueces temporales en Ecuador

El Consejo de la Judicatura inició el proceso para seleccionar a 222 jueces temporales que serán incorporados a unidades judiciales de Ecuador que tienen déficit de 487 juzgadores.

La convocatoria es interna y está dirigida a servidores jurisdiccionales que cumplan con requisitos de experiencia, formación e idoneidad. Se prevé que el proceso tenga una duración de 33 días.

La medida busca reducir la congestión en las unidades judiciales, cubrir el déficit de juzgadores y mejorar los tiempos de atención.

Ecuador cuenta con 1 765 juezas y jueces activos en diferentes materias e instancias. Con este proceso se busca incorporar 222 juzgadores temporales adicionales.

¿Quiénes pueden participar?

Podrán postular funcionarios con nombramiento definitivo, provisional o contrato de servicios ocasionales que tengan al menos:

5 años de experiencia en el ámbito jurisdiccional de la Función Judicial.

en el ámbito jurisdiccional de la Función Judicial. 3 años de ejercicio profesional como abogados.

Entre los cargos que pueden participar están secretarios, oficiales mayores, ayudantes judiciales y amanuenses del Consejo de la Judicatura.

¿Qué jueces serán seleccionados?

El proceso contempla perfiles para tres tipos de unidades:

Jueces de unidades multicompetentes

Jueces de unidades penales

Jueces de unidades no penales

Los 222 jueces serán distribuidos en 23 de las 24 provincias del país. Las primeras designaciones se concentrarán en dependencias que actualmente no cuentan con jueces.

Entre las provincias que recibirán mayor número de juzgadores están Guayas, Pichincha, Santa Elena, Santo Domingo, Manabí e Imbabura.

¿Cuáles son los requisitos?

Los aspirantes deberán presentar documentación que permita verificar su experiencia y formación. Entre los requisitos están:

Cumplir con la experiencia profesional y específica establecida para cada perfil.

establecida para cada perfil. Acreditar al menos cinco años de permanencia en el ámbito jurisdiccional de la Función Judicial.

de la Función Judicial. Presentar el registro del título profesional emitido por el Ministerio de ducación (antes Senescyt).

emitido por el Ministerio de ducación (antes Senescyt). Entregar certificados laborales que acrediten la experiencia requerida.

que acrediten la experiencia requerida. Presentar una declaración juramentada ante notario público.

Evaluación a los aspirantes

Los postulantes deberán superar una evaluación de competencias técnicas y profesionales.

Para rendir la evaluación deberán presentar su cédula, pasaporte o licencia de conducir, en formato físico o digital.

El examen se realizará en la Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE). La Dirección Nacional de Talento Humano estará a cargo del registro de los participantes y entregará la identificación necesaria para ingresar al lugar de evaluación.¿Por qué se seleccionarán jueces temporales?

Cinco problemas que arrastra el sistema judicial de Ecuador

La institución explicó que la selección responde a la emergencia del sistema de justicia y busca mantener operativas las dependencias mientras se atienden las necesidades estructurales de la Función Judicial.

"Este proceso extraordinario no sustituye a los concursos públicos de méritos y oposición, sino que responde de forma inmediata a la declaración de emergencia en el sistema de justicia, garantizando que las dependencias judiciales mantengan operativas sus labores, mientras se resuelven las necesidades estructurales de la Función Judicial", señaló la Judicatura.