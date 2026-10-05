Indiganción en Argentina: hombre golpea a una mujer tras revisarle el celular 

Video de agresión contra una mujer en Argentina se viraliza en redes sociales y causa indignación.

Un violento ataque contra una mujer registrada en video generó una ola de indignación en Argentina.

Las imágenes, que se viralizaron en redes sociales, muestran a un hombre golpeando brutalmente a su pareja en la provincia de Buenos Aires.

Pese a que el agresor ya fue identificado y existe la prueba audiovisual, organizaciones sociales denuncian una alarmante inacción de la justicia.

En la grabación se observa al acusado, identificado presuntamente como Rodrigo C., que revisa de forma agresiva el celular de la víctima.

Luego, le propina múltiples golpes de puño, mientras la mujer le suplica entre llantos que se detenga.

Denuncian omisión

La asociación "Madres que rompen el silencio" hizo público su repudio ante la falta de celeridad en el caso y advirtió que la inacción estatal pone en riesgo directo la vida de la víctima.

La organización social confirma que dispone de registros fílmicos y fotográficos de alto valor probatorio que acreditan la agresión.

Exigen medidas de protección

Frente a la inactividad de las autoridades, la agrupación exigió la adopción urgente de acciones legales contra el sospechoso:

Agilización del proceso: Intervención inmediata para revisar la actuación de las dependencias policiales y judiciales a carga del caso.

Intervención inmediata para revisar la actuación de las dependencias policiales y judiciales a carga del caso. Medidas de protección: Dictamen de boletas de auxilio, orden de restricción perimetral y resguardo para la víctima.

Dictamen de boletas de auxilio, orden de restricción perimetral y resguardo para la víctima. Cese de la burocracia: Tramitación prioritaria del expediente al existir evidencia audiovisual explícita del delito.

Captura de pantalla del video donde se observa a un hombre golpeando a una mujer mietras le revisa el celular en Argentina.

"No se puede seguir tolerando que la burocracia judicial desampare a quienes denuncian", enfatizó la organización, al tiempo que ratificó que se mantendrá en alerta hasta que las autoridades garanticen la seguridad efectiva de la agredida.