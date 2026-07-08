Darío Macas, alcalde de Machala, cumplirá prisión preventiva en la cárcel de Cotopaxi

A la cárcel de Cotopaxi: Juez dicta prisión preventiva para el alcalde Darío Macas

El alcalde de Machala, Darío Macas, y su esposa, Carmen Chávez, deberán cumplir prisión preventiva dentro del proceso penal por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

La medida fue dispuesta la noche del martes 7 de julio de 2026, durante la audiencia de formulación de cargos solicitada por la Fiscalía General del Estado.

Durante la diligencia, la Fiscalía presentó los elementos recopilados en la investigación y señaló que existirían indicios de un incremento patrimonial no justificado que superaría los seis millones de dólares.

Alcalde será trasladado a Cotopaxi

Este miércoles 8 de julio se conoció que Darío Macas cumplirá la medida cautelar en el Centro de Privación de Libertad Cotopaxi N.º 1.

En la misma audiencia, el juez también ordenó prisión preventiva para Carmen Chávez, quien es procesada dentro de la misma investigación.

El proceso penal se desarrolla por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, tipificado en la legislación ecuatoriana.

La investigación busca determinar el origen del patrimonio analizado por la Fiscalía y establecer si existió un incremento económico que no pueda ser justificado conforme a los elementos recopilados durante las indagaciones.

Con la formulación de cargos y la imposición de la prisión preventiva, el proceso continuará en la etapa de instrucción fiscal, mientras las autoridades avanzan con las diligencias previstas dentro de la investigación.