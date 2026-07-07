Juez dicta prisión preventiva para el alcalde de Machala, Darío Macas

El alcalde de Machala, Darío Macas, fue detenido en su vivienda el lunes 6 de julio de 2026.

Un juez dictó prisión preventiva para el alcalde de Machala, Darío Macas, y una persona más tras ser procesados por presunto enriquecimiento ilícito.

La decisión fue adoptada la noche de este martes 7 de julio de 2026, durante la audiencia de formulación de cargos, que se desarrolló de forma telemática.

Además de dictar la medida privativa de libertad, el magistrado ordenó la retención de los valores que ambos procesados mantienen en entidades financieras.

El alcalde de Machala y la otra procesada fueron detenidos el lunes 6 de julio durante un operativo ejecutado en la provincia de El Oro.

En el caso de Darío Macas, la aprehensión se produjo en su vivienda, luego de un allanamiento realizado por agentes de la Policía Nacional y personal de la Fiscalía.

La investigación forma parte del operativo denominado 'Muralla', con el que las autoridades indagan una presunta red de corrupción relacionada con el incremento injustificado de patrimonio.

Según la investigación, iniciada en junio de 2026 por la Fiscalía Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas, se presume que el Alcalde de Machala y su esposa habrían incrementado, de forma injustificada, su patrimonio en aproximadamente 6 millones de dólares, entre 2019 y 2025.

Según el Ministerio del Interior, las evidencias recopiladas apuntan a la existencia de un presunto esquema de corrupción que habría operado desde el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Machala y varias empresas públicas.

Las pesquisas señalan que se habría registrado "simulación de transferencias societarias, utilización de consorcios fachada y direccionamiento de fondos públicos hacia personas del entorno del principal investigado".