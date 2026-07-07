Se instala audiencia contra el alcalde de Machala, Darío Macas, por presunto enriquecimiento ilícito

La audiencia de formulación de cargos contra el alcalde de Machala, Darío Macas, y otra persona investigada por presunto enriquecimiento ilícito se instaló la mañana de este martes 7 de julio de 2026.

La diligencia se desarrolla de forma telemática, un día después de las detenciones realizadas durante un operativo en la provincia de El Oro.

La audiencia comenzó a las 08:10 y está a cargo de la autoridad judicial competente. La Fiscalía General del Estado busca formular cargos contra Darío Macas y Carmen Ch. P., dentro de una investigación por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

Fiscalía formula cargos por presunto enriquecimiento ilícito

Las detenciones se ejecutaron el lunes 6 de julio durante un operativo realizado en El Oro, como parte de las investigaciones que desarrolla la Fiscalía sobre el manejo del patrimonio de los procesados.

La formulación de cargos constituye una de las primeras etapas del proceso penal. En esta diligencia, la Fiscalía expone los elementos de convicción recabados hasta el momento y solicita al juez las medidas cautelares que considere pertinentes para garantizar el desarrollo de la investigación.

El caso ha generado atención pública debido a que involucra a la máxima autoridad del Municipio de Machala y se desarrolla en el marco de una investigación por un presunto delito contra la administración pública.

Se investigan movimientos económicos y una empresa vinculada al alcalde

El ministro del Interior, John Reimberg, señaló que las investigaciones apuntan a un supuesto esquema mediante el cual se habrían realizado movimientos económicos a través de varias empresas presuntamente utilizadas para canalizar recursos.

Según el funcionario, una de esas compañías habría sido constituida en 2025 y tendría como principal accionista a Darío Macas, quien poseería el 90% de las acciones.

Reimberg afirmó que esa empresa habría prestado servicios al Municipio de Machala y mencionó que los movimientos económicos investigados superarían los seis millones de dólares. Estas afirmaciones forman parte de la investigación en curso y deberán ser analizadas dentro del proceso judicial.

El ministro también indicó que existirían intentos de influir en el desarrollo del caso para evitar que la Fiscalía solicite la medida de prisión preventiva contra el alcalde. Hasta el momento, la autoridad judicial no ha emitido una resolución sobre las medidas cautelares.

La investigación continúa en etapa inicial

Durante la audiencia, la Fiscalía presentará los elementos recabados en la investigación para sustentar la formulación de cargos.

Posteriormente, el juez resolverá sobre el inicio de la instrucción fiscal y las medidas que correspondan conforme a la ley.

El proceso penal se encuentra en una fase inicial y será el desarrollo de la investigación el que determine las responsabilidades que puedan existir.