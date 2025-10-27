Deportan de Estados Unidos a presunto implicado en asesinato del abogado Renato Ortuño

Hay una persona sentenciada por el atentado de Renato Ortuño, en Quito.

Tras hacer efectiva la difusión roja de la Interpol, Anthony P. fue deportado desde Estados Unidos hacia Ecuador, señalado como uno de los implicados en el crimen del abogado quiteño Renato Ortuño.

Anthony P. llegó a Ecuador el 24 de octubre de 2025 resguardado por agentes de la Policía Nacional e Interpol.

Según Richard Riera, jefe de la Unidad Nacional de Interpol, se trata del "causante del presunto hecho delictivo", quien también tenía una orden de captura de un Tribunal de Pichincha.

Su futuro en el país aún es incierto. Por el crimen de Ortuño hay un solo sentenciado a 22 años y ocho meses de cárcel por ser el perpetrador del ataque.

Ortuño accedió a la eutanasia y falleció el 13 de septiembre de 2025, convirtiéndose en la segunda persona en acceder a la muerte digna en Ecuador.

El abogado quiteño falleció a los 38 años luego de quedar cuadrapléjico producto de varios disparos que cercenaron su médula espinal.

Ortuño fue víctima de un ataque armado en el sector de La Mariscal, en el centro - norte de Quito, donde tenía su oficina, el 23 de junio de 2023.

Las causas del crimen aún se investigan y el autor intelectual no ha sido identificado.