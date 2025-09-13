El abogado Renato Ortuño es la segunda persona en Ecuador en acceder a la eutanasia

Renato Ortuño es la segunda persona en Ecuador en acceder a la eutanasia.

Carlos Renato Ortuño Cevallos accedió a la eutanasia la mañana de este sábado 13 de septiembre de 2025. Así lo confirmaron familiares a Teleamazonas.com.

Ortuño, de 38 años, es la segunda persona en Ecuador en acceder a la eutanasia desde que fue despenalizada en febrero de 2024.

En vida, Ortuño habló abiertamente sobre su condición y el dolor físico que mantenía a diario. Este motivó su petición impulsada personalmente ante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Su familia lamentó su partida y adelantó que su cuerpo será velado en la capital ecuatoriana en un acto privado.

El abogado quiteño fue víctima de un ataque armado en el sector de La Mariscal, en el centro - norte de Quito, donde tenía su oficina.

Fue precisamente en ese lugar donde fue atacado una mañana de junio de 2023. Hombres armados lo abordaron mientras esperaba que le abran la puerta del parqueadero, y le propinaron varios disparos.

Una de las balas cercenó su cordón espinal a la altura de la cervical, en el cuello. A causa de esa herida perdió por completo la movilidad. Ortuño quedó cuadrapléjico.

Por el crimen de Ortuño hay un sentenciado a 22 años y ocho meses de cárcel. Se trata del perpetrador, pero el autor intelectual no ha sido identificado.