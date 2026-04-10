Fiscal General denuncia a jueces que revocaron prisión de los Alvarez en caso 'Goleada'

El fiscal General del Estado encargado, Carlos Alarcón, denunció a los jueces del Tribunal penal que revocó la prisión preventiva a los hermanos Aquiles, Antonio y Xavier Alvarez, y dos personas más del caso 'Goleada'.

Alarcón presentó el recurso ante el Consejo de la Judicatura, órgano administrativo de la justicia, contra los jueces Silvana Velasco (ponente), Wilmer Chóez y Byron Uzcátegui.

Los magistrados acogieron el recurso de la apelación presentado por los cinco procesados, en la audiencia del 2 de abril de 2026. Esto, dejó en libertad a Antonio y Xavier Alvarez.

Mientras que el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, se mantiene en la cárcel del Encuentro por las otras dos prisiones preventivas que pesan sobre él, una de ellas por el caso Triple A.

¿Qué sanción podrían recibir los jueces?

En el escrito, Alarcón cita la figura de "error inexcusable", tras señalar que los magistrados actuaron, de forma contraria al deber de diligencia establecido en la Constitución y en el Código Orgánico de la Función Judicial.

También sostiene que esa decisión se aparta de parámetros razonables en la aplicación de la normativa.

El "error inexcusable" es una falta disciplinaria gravísima, tipificada en el Código Orgánico de la Función Judicial, que conlleva a la destitución de jueces, fiscales y notarios.

El Consejo de la Judicatura aún no se ha pronunciado sobre la denuncia del fiscal Alarcón contra los jueces del caso 'Goleada'.

Instan a la independencia judicial

La Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces califica la denunica del fiscal de "intimidación disciplinaria" y respalda la independencia del tribunal del caso 'Goleada'.

En un comunicado, exhorta además a la Judicatura a actuar con objetividad y a garantizar la independencia judicial.