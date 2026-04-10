Alcalde Aquiles Alvarez acumula tres pedidos de remoción en dos meses de prisión preventiva

Aquiles Alvarez en el salón Municipal, liderando una sesión de Concejo Cantonal.

El Municipio de Guayaquil recibió dos nuevas denuncias contra el alcalde Aquiles Alvarez, quien este 10 de abril de 2026 cumple dos meses en prisión preventiva.

El abogado Hugo Córdova Hidalgo y el comerciante Óscar Velarde Muñiz, ambos domiciliados en la ciudad, presentaron los dos nuevos pedidos para que se analice el proceso de remoción del cargo de Alvarez.

Ambos coinciden en que el burgomaestre no puede continuar en el cargo al estar recluido en la cárcel del Encuentro.

A esto se suma que la licencia que solicitó Alvarez venció el 26 de marzo y no pidió ninguna extensión de la misma.

Esto dio paso a la ratificación de Tatiana Coronel como alcaldesa subrogante, a quien están dirigidos los pedidos.

Primera solicitud está en trámite

El Municipio ya tramita el primer pedido, ingresado por el abogado David López. Esto, luego de que Coronel tomó conocimiento y dispuso remitirlo a la comisión de mesa para su análisis.

Dicha mesa deberá elaborar un informe sobre si se configuran las causales para remover a Alvarez del cargo. Ese documento pasará al Concejo Cantonal, en cuyas manos quedará la suerte del alcalde.

Concejo Municipal dividido

Las divisiones continúan en el Concejo Cantonal. Mientras los ediles del Partido Social Cristiano (PSC) cuestionan la subrogación de Tatiana Coronel, la Revolución Ciudadana rechaza las denuncias contra Alvarez.

Incluso, tres concejales socialcristianas, Ana Chóez, Cinthia García y Nelly Pullas elevaron la consulta a la Contraloría General del Estado, que aún evalúa la legalidad de la subrogación.

La suerte del alcalde depende de los votos de las tres cuartas partes del Concejo, integrado por ocho ediles de la RC, seis de Madera de Guerrero-PSC y uno de SUMA. Para remover al alcalde se necesitarían al menos 10 votos.